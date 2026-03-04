日本漫画家協会は2026年3月2日、小学館の漫画配信アプリ「マンガワン」問題で、2月28日の声明文で「事実関係はいまだ十分に明らかになっていない」などと表現していたことについて、説明を補足した上で謝罪した。小学館声明の直後に日本漫画家協会も声明マンガワンを巡っては、小学館が2月28日の発表で、漫画「堕天作戦」の作者である山本章一氏の性加害で連載を中止したにもかかわらず、その後、山本氏を「一路一」という別名義に