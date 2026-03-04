漫画『菌と鉄』がテレビアニメ化されることが決定した。あわせてティザービジュアルと原作者・片山あやかからのお祝いイラストが公開された。【画像】不気味すぎるだろ…公開された『菌と鉄』ビジュアル講談社『別冊少年マガジン』で連載中の同作は、菌類による管理社会を描いたディストピアSF。「自由とは何か」「人間とは何か」を問うテーマ性で高く評価されている。『進撃の巨人』諫山創が惚れ込んだ、新たなる“絶望”と“