プロ野球・楽天の浅村栄斗選手（35）とコーチ2人の合わせて3人が、オンラインカジノで賭博をした疑いで書類送検されたことが捜査関係者への取材でわかりました。球団によりますと、2025年2月にオンラインカジノの利用に関して自主申告の呼びかけを行ったところ、3人から申し出があったということです。3人はオンラインカジノの違法性を認識しないまま、興味本位で利用したということで、深く反省しているということです。球団は、