年収800万円を超えれば、婚活市場では「ハイスペック」として歓迎されます。都内のメーカーで働くタローさん（仮名・36歳）も、年収860万円という条件のおかげで多くの女性と出会うことができました。しかし、彼は自ら婚活市場から去る決断を下します。女性たちから向けられる「マイホーム購入」や「専業主婦希望」といった過度な期待と、たった1人で家族の人生を背負う重圧に耐えきれなくなった30代高年収男性の事例を紹介します