春のセンバツに出場する三重高校ナインが4日、三重県庁を訪れ、甲子園での活躍を誓いました。今月19日に開幕する選抜高校野球大会を前に、4日午後、三重高校の選手たちが三重県庁を訪問しました。古川稟久投手：「キレのある真っすぐとスライダーで打者を翻弄して、無失点で抑えたいと思っています」大西新史主将：「ピンチの時ほど声を出して。キャプテンなのでチームを引っ張り、一戦必勝で優勝目指して頑張りま