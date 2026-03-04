私はリコ（40代）。先ほど、義実家に呼ばれたのは、旦那・タカオミ（40代）の妹アユミ（40代）さんが、こちらに引っ越しをする報告だなと思っていました。けれど、旦那に内緒にしていた義母からの支援のこともバラされてしまい、挙句の果てには義母からは「今までの分を返してもらいたい」とも言われてしまいました。私はこれ以上、義両親のお金が減っていくことを阻止したくて「アユミさんに返してもらった方がいい」と言ったので