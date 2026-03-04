火災などによる建物の被害を防ぎ利用者の命を守ろうと、高松市のホテルなどで防災査察が行われました。 【写真を見る】「避難経路に障害物はないか」利用者の命を守ろうと高松市のホテルなどで防災査察【香川】 防災査察は今月7日までの建築物防災週間にあわせ、香川県内のホテルや旅館など不特定多数の人が利用する施設で行われました。 このうちJRクレメントイン高松では市の建築指導課と北消防署の職員が、避難経路に障害物