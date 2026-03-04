北の大地のグルメを集めた「春の北海道物産と観光展」が、岡山市北区の天満屋岡山店で始まりました。 【写真を見る】「春の北海道物産と観光展」列に並んでいる人の目当てはカニがてんこ盛りの弁当【岡山】 キラキラと輝くイクラに、十勝和牛が贅沢に乗った弁当まで。天満屋岡山店で開催中の「春の北海道物産と観光展」です。初日から大勢の人でにぎわう会場には、23日までの期間中、初出店の4社を含めた101社が出店し約1800種類