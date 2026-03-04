着せ替え人形のリカちゃんがONとOFFを自由に切り替え“わたしらしい時間”を楽しむ姿を通じて、仕事もプライベートも大切にしながら生きる現代のライフスタイルを表現した展覧会 「リカちゃんのON/OFF展」が、3月4日（水）から3月31日（火）の間、東京・新宿にあるニュウマン新宿5階ルミネゼロで開催中だ。今回クランクイン！トレンドは、プレス内覧会に参加し初日の様子を取材。リカちゃんの日常を切り取った数々の展示は、誰も