【資料】尾瀬 尾瀬で登山者などから料金を徴収する入域料の実証実験です。群馬県が導入の可否を検討していた尾瀬国立公園の入域料について、新年度から群馬県側で１口５００円の「入域協力金」を求める実証実験を行うことが決まりました。 これは４日に埼玉県で開かれた協議会で決まったものです。尾瀬国立公園の入域料を巡っては、木道の整備など自然保護のための財源が不足しているとして、２０２４年に山本知事が導入の