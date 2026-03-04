福岡県警博多署は4日、福岡市博多区東比恵2丁目付近で同日午後4時5分ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ男から足首を触られる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30〜40代で中背の小太り。白色長袖シャツ、黒色長ズボン着用。