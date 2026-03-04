技術の進歩に対応するため、群馬県の支援を受けながら新たな知識を学び直すリスキリングに取り組んだ企業が、その成果を発表する報告会を県庁で開きました。 県は技術革新やビジネスモデルの変化に対応するため、新しい知識やスキルを学ぶリスキリングを組織的に根付かせようと、モデル企業の創出事業を昨年度から行っています。 今年度は１０社が参加し、企業ごとに課題の洗い出しや学習計画の作成を行い、オンライン動画などを