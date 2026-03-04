子どもたちに「未来のケア」について考えてもらう特別授業が群馬県玉村町の小学校で開かれました。 この特別授業は玉村町に拠点がある医療機器メーカー・ケアコムが４年前から実施しているものです。子どもたちに障害のある人が暮らしやすくなる道具や仕組みを考えてもらい、そのアイデアを発表する授業です。 今回は障害の有無にかかわらず、ともに学ぶ県のインクルーシブ教育モデル校に指定されている上陽小