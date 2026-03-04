福岡県筑後地域消防指令センターによると、4日午後6時32分ごろ、久留米市大善寺南2丁目（目標:セブンイレブン久留米大善寺南店北側）で建物火災が発生した。同6時55分にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。