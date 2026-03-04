東北太平洋側では、急速に発達する低気圧の影響により、雪を伴った北よりの風が強まり、海上では、うねりを伴い、しけるでしょう。５日夕方にかけて風雪に、６日にかけて、高波に注意・警戒してください。 【画像】山形・全国の天気 ［気象概況］前線を伴った低気圧が関東の東にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は急速に発達しながら、５日にかけて日本の東に進む見込みです。このため、東北太平洋側では、雪を伴った北