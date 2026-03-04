JR九州は、2016年4月の熊本地震で脱線し営業運転ができなくなった九州新幹線「つばめ」の先頭車両の一般公開に合わせ、熊本市から展示会場の福岡市へ海路で運ぶ際、車両を台船に載せて出航するまでの工程を公開する。抽選で約千人が見学でき、今月8日まで希望者を募る。