広島市の今の様子と、あす（５日）の天気を伝えてもらいます。■澤村優輝アナウンサー広島駅南口です。いまは厚い雲ですが、日が差す時間も増えてきました。さきほどもニュースでありましたが、「エールエールHIROSHIMA」は、あすグランドオープンとなります。ペデストリアンデッキも、あす午前９時３０分から通り抜けできるようになります。あすの最高気温は広島市で１５℃の予想です。晴れ