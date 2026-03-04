東広島市で、解体前の共同住宅を使って消防による訓練が行われました。■警告音～「火事です！火事です！」これは、煙で視界が遮られた部屋を手探りで進む模擬体験です。訓練が行われたのは、東広島市にある築２０年ほどの共同住宅です。建て直しのため解体することが決まっています。今回、管理会社が地域貢献の一環として地元の消防局に提供し、避難や心肺蘇生の訓練が行われました。■大東建託 広島支店 江渕猛夫