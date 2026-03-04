精神疾患で休職する教員は全国で7000人を超えています。教員不足が続くなか、県内では病気により休職した教職員に代わる、代替職員が30人足りず、学校に配置されていない状況であることが明らかになりました。文部科学省の調査によりますと、県内では昨年度教職員全体の2％近い306人が病気による休職、または1か月以上の休暇を取得しています。そのうち約7割が精神疾患による休職や休暇です。県教育委員会では病気休職に伴う