WBC(ワールドベースボールクラシック)開幕を5日に控え、会場の東京ドームが大会仕様に様変わりする動画が球場の公式SNSで公開されました。日本が戦う1次ラウンド・プールCの会場となっている東京ドームは4日、公式インスタグラムなどを更新。投稿された動画には大谷翔平選手ら大会参戦選手の旗や大会ロゴで彩られた現在の東京ドームの模様が映っています。動画途中からは、グラウンドの装飾をWBC仕様に変更している様子がタイムラ