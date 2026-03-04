ロイター通信によりますと、スリランカ沖で4日、イランの艦艇が潜水艦に攻撃され、100人以上が行方不明になっているということです。スリランカ国防省の報道官によりますと、南部のゴール沖で4日、イランのフリゲート艦からの救難信号をうけスリランカ海軍が救助にむかいました。ロイター通信は海軍と国防省関係者からの情報として、このフリゲート艦が潜水艦に攻撃されたとしています。フリゲート艦にはおよそ180名がのっていて、