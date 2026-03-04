ＷＢＣ開幕を前に、韓国メディアも韓国代表の動きとともに、日本代表の大谷翔平選手が事前の強化試合で無安打だったと報じ、注目している。東亜日報や、スポーツソウルなどが「大谷沈黙」「出塁に失敗」として報じている。井端弘和監督が「全く心配していない」と語っていることや、日本側が打撃が崩れた状態ではないとみているとしている。