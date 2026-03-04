ロックバンド Cody・Lee(李)が、3月28日のワンマンライブを以て、当面の活動を休止することを発表した。【写真】公式SNSに掲載されたCody・Lee(李)メンバーのコメント全文結成から8年を経て、昨年にはかねてより目標としていた日比谷野外音楽堂での単独公演、そしてボーカル・ギター高橋響の故郷である花巻市文化会館での凱旋ライブを実現した彼らが、よりバンドとしての成長を見据えるにあたり、一旦立ち止まり自身と向きあう