栃木県那須町で高校生ら8人が雪崩に巻き込まれて死亡した事故をめぐる教諭3人の裁判で、東京高裁は教諭2人の実刑判決を破棄し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。2017年3月、那須町のスキー場近くで登山訓練中だった県立大田原高校の生徒ら8人が雪崩に巻き込まれ死亡しました。引率していた教諭3人が業務上過失致死傷の罪で起訴され、1審の宇都宮地裁は3人に禁錮2年の実刑判決を言い渡し、その後、被告らが控訴していまし