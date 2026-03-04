俳優の大谷亮平（45）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。映画で共演する人気女優のかつての印象を明かす場面があった。この日は映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（監督片桐健滋、3月13日公開）で共演する女優の高橋メアリージュンとそろって登場。2人は過去ドラマでも共演経験があると言い、大谷は「最初1回目共演した時、メアリーさんに僕ビンタされたんですよ」とぶっちゃけ