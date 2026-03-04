笑顔で記念撮影に臨むWBC日本代表の大谷翔平（前列左から3人目）＝4日、東京ドームWBCで大谷翔平（31）は、2連覇を目指す日本代表をプレーで引っ張るだけでなく、今回は精神的な支柱も担う。30選手の輪の中心にいるスターは「年々、下の世代が増えていく。年を取ったなと毎回思う。若々しく素晴らしいチーム」と笑顔で仲間を評した。現代野球を象徴する存在だが、実績をおごることはない。「僕自身が気を使われるのが嫌なタイ