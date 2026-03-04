「児島キングカップ・Ｇ１」（４日、児島）未勝利ながら２走目からは舟券に貢献している入海馨（３０）＝岡山・１１６期・Ａ１＝は４着以上が欲しい勝負駆け。「調整は順調に進んでいる。どちらかと言えば伸び寄りで前を向いてからは押しているし、押し感や伸び系は上位クラスだと思う」と、舟足はいい部類をキープしている。予選ラストとなる３Ｒは６号艇での出番。大外枠を克服して予選突破を決めたい。