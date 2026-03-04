旧統一教会に対する解散命令請求をめぐり、東京高裁が解散を命じる決定を出したことを受けて、松本文科相は「清算人の求めに応じ可能な限りの支援をしたい」と話しました。松本大臣は高裁決定を受け、「旧統一教会の信者による違法な献金勧誘等行為により長期間にわたり多数の方が多額の財産的、精神的損害を受けてきたという我々の主張が認められたものと認識しております」と述べ、今後清算手続きが始まり被害者の救済が進むこと