女子ゴルフの国内ツアー今季開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは5日から4日間、沖縄・琉球GCで開催される。大会3連覇を目指す岩井千怜（23＝Honda）は4日、プロアマ戦に出場して最終調整した。偉業に挑む岩井千は「コンディション、体の調子、モチベーションも年々違う。今年は今年で自分のベストのプレーをする。フラットに、またゼロから攻める気持ちで」と意気込みを口にした。同一大会3連覇なら14〜16年ニチレイ・