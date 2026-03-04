「児島キングカップ・Ｇ１」（４日、児島）２日目ドリーム組の菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝が準優進出ボーダーを６・００に想定すると、２走１４点条件の勝負に挑む。３日目５Ｒではチルト３で６コースからまくり差しを決めて待望の白星をゲット。「展開が良かった」と振り返ったが、この１着で予選突破へ望みをつないだ。予選最終日は２、１号艇の好枠デー。「内枠用にしっかり調整して結果を出したい」と、ノ