ボートレース浜名湖の「高塚清一記念第８回名人集合マクール杯」は４日、予選最終日となる４日目が行われた。平石和男（５９＝埼玉）は９Ｒのイン戦で逃げ切って１着。３日目終了時点で得点率２０位とボーダー下からの勝負駆けだったが、この１勝で１６位に浮上し、予選をクリアした。「ペラをリニューアルして、舟の向きが良くなったし、押し感もきた。足もいい人にはやられるけど、上積みはできました」と機力アップにも成