メーガン妃のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」の現在の配送ポリシーでは製品を購入できないため、世界中で多くのファンが落胆しているという。英紙エクスプレスが３日、報じた。米市場分析会社「ＳｉｍｉｌａｒＷｅｂ」のデータによると、アズ・エヴァーのウェブサイトへのアクセス数は増加しているものの、大きな問題はブランドが現在でも米国内の地域にしか配送できていないという事実だという。同社のデータに