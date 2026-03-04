【その他の画像・動画等を元記事で観る】osageの新曲「ヒトリゴト」が、2026年4月6日(月)より放送開始となるTVアニメ「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」OPテーマに決定した。「ヒトリゴト」は2026年4月6日(月)0:00にデジタル配信開始予定。さらに、osageは6月13日(土)からスタートするツーマンツアー「AGE AGEトゥナイト2026」の開催を発表。ゲストバンドは後日解禁される。osageの今後の躍進から目が離せない。＜o