警察官になりすまし…「テロリストの送金者リストに名前が入っている」 警察官になりすまして、姶良市の80代の女性から現金600万円をだまし取ったとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、住所不定・職業不詳でベトナム国籍のレー・チュン・キエン容疑者（25）です。 姶良警察署によりますと、レー容疑者は仲間と共謀して、去年10月、姶良市の80代の女性に対し、警視庁の警察官に