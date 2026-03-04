いよいよ本格化している、花粉シーズン。ことしの花粉の傾向と対策を、クリニックで伺いました。 【写真を見る】東海地方で花粉大量飛散 3歳の男の子は花粉症が原因で中耳炎にも ｢ことしは乾燥していて“いつもよりイガイガする”という人多い｣ 愛知県大府市にある「柊みみはなのどクリニック大府柊山」。4日午前9時半過ぎ、次々に患者が訪れていました。 （60代）「スギ花粉とヒノキの花粉症で…毎年なんですけど。常に