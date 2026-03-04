3月8日の名古屋ウィメンズマラソンに、地元・愛知県豊橋市出身の鈴木亜由子選手が出場します。数々の挫折を乗り越えて、今大会で秋に行われるアジア大会の出場権を狙います。鈴木亜由子選手：「自分をもう一度超えたい、納得のいく走りをしたいということが大きいです」豊橋市出身の鈴木亜由子選手、34歳になりました。鈴木選手は中学時代から愛知駅伝などで活躍、その後は、愛知から世界へ羽ばたきました。 しか