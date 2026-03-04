ドル指数は高止まり、一段高の勢いは落ち着くも＝ロンドン為替 ドル指数は前日NY終値（９９．０５２）付近に高止まりしている。本日は東京午前に９９．３２９まで上昇したあとは、低下傾向を示し、ロンドン序盤にかけては９８．９０２まで低下した。しかし、その後は前日終値を挟んだ水準に落ち着いている。 ドルインデックス＝98.99(-0.06-0.06%)