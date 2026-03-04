ドル円一時１５７．０９レベル、本日の安値を小幅に広げる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時157.09レベルと本日の安値を更新している。クロス円は安値更新には至らないものの、引き続き前日比で円高圏を維持。ユーロ円は182円台前半、ポンド円は210.10付近での推移となっている。ドル相場は買いが一服しており、ユーロドルは1.16台、ポンドドルは1.33台後半へと買い戻しが入っている。 本日は欧州株が