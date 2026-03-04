資料画像 秋田県大館市の集合住宅で３日夕方に見つかった女性２人の遺体は、この住宅に住む３０代女性とその娘と分かりました。 警察によりますと、３日午後４時半ごろ、大館市有浦の集合住宅で、市の職員から「住人と連絡がとれない」と安否確認の依頼を受けた警察官が女性２人の遺体を見つけました。その後身体的な特徴から４日、遺体はこの住宅に住む３０代の女性と中学生の娘と分かりました。司法解剖の結果、死因は、