男子ゴルフツアーの開幕戦、ＩＳＰＳハンダ・日本オーストラレーシア選手権は５日、ニュージーランドのロイヤル・オークランドアンドグレンジ（７２２１ヤード、パー７２）で初日を迎える。ツアー通算５勝で昨季賞金ランキング３位の蟬川泰果（アース製薬）は４日、プロアマ戦で１８ホールをプレー。「オフにしっかりトレーニングを積んできたので、今年は今までとは違う。良い状態で開幕戦を迎えられるので楽しみ」と期