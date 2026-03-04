１日のチューリップ賞・Ｇ２で３着に入り優先出走権を獲得したアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）へ向かうことが分かった。キャロットクラブが４日、発表した。同馬は４日に栗東トレセンで軽めの調整を行っており、５日にノーザンファームしがらきへ放牧へ出る予定。