9人組グループ・Snow Manが4日午後5時から、Snow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて新曲「オドロウゼ！」のDance Practice映像を公開した。【動画】セットアップでクールなSnow Man「オドロウゼ！」Dance Practice映像同曲は2月23日に配信リリースされ、4月29日発売の13枚目シングルにも収録されるポジティブなダンスチューン。今回公開された映像では、クラシックなダブルのセットアップに身を包んだメンバーたちが、楽