茂木敏充外相は4日、カタールのムハンマド首相兼外相とイラン情勢を巡り電話会談した。茂木氏は、イランによる周辺国への攻撃で民間人の死者が出ていると指摘。ホルムズ海峡などで民間船舶が攻撃されているとして非難した。イランに核兵器開発や、地域を不安定化する行動の停止を求めていると説明した。ムハンマド氏はカタールの在留邦人の安全確保や出国支援で引き続き協力すると表明。事態の早期沈静化や地域の平和と安定の