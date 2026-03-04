東京・江東区を走る湾岸道路で撮影されたのは、道路のど真ん中に落ちていた銀色の「何か」に乗り上げる瞬間です。映像をよく見ると、落ちていたのは脚立でした。目撃者は「突然のことで驚きましたが、大きな事故につながらず安堵しました」と話していました。前方から危険が迫る瞬間は、愛知・岡崎市でも撮影されました。目撃者が交差点を左折した、その時でした。目撃者：左折した際にちょうど逆走車とばったり会った感じです。本