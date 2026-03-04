旧統一教会に解散を命じた東京地裁の決定をめぐり、東京高裁はきょう、改めて解散を命じました。高裁が決定で「解散命令以外に見当たらない」と指摘した、その理由とは。記者「午前11時すぎです。旧統一教会の関係者が東京高裁からでてきました。険しい表情をしているように見えます」東京高裁の決定を受け、きょう報道陣の前に現れた旧統一教会の顧問弁護士。旧統一教会福本修也 顧問弁護士「結論は抗告棄却です」高裁が示