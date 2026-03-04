プロ野球・楽天イーグルスの浅村栄斗選手ら3人が、オンラインカジノで賭博をした疑いで書類送検されたことが捜査関係者への取材でわかりました。捜査関係者によりますと、単純賭博の疑いで書類送検されたのはプロ野球・楽天イーグルスの浅村栄斗選手とコーチ2人のあわせて3人です。3人は海外のサイトにアクセスし、オンラインカジノで金を賭け、賭博をした疑いがもたれていて、容疑を認めているということです。オンラインカジノは