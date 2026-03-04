東京・府中警察署でカメラが捉えたのは、視線を斜め下に落としながら歩く男。住居侵入と窃盗の疑いで逮捕された藤巻悠二容疑者（38）です。藤巻容疑者は2025年12月の午後4時ごろ、府中市にあるアパート1階の窓が開いていた部屋に侵入。テーブルの上にあったリュックを持ち去り、中に入っていた現金やキャッシュカードなど約17万円相当を盗んだ疑いが持たれています。このとき部屋では被害者が寝ていて“居空き”状態に。藤巻容疑者