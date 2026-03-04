アメリカの宇宙企業Astrobotic Technology（アストロボティック・テクノロジー）は現地時間2026年3月3日、Thales Alenia Space（タレス・アレニア・スペース）から月面用のホイールアセンブリ（車輪システム）を開発する契約を受注したと発表しました。この車輪は、ASI（イタリア宇宙機関）が進めるMPH（Multi-Purpose Habitation＝多目的居住）モジュールに搭載される予定です。MPHモジュールはNASA主導の「Artemis（アルテミス）