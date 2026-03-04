◇親善試合 アメリカ代表 15-1 サンフランシスコ・ジャイアンツ(日本時間4日、スコッツデール スタジアム)2026年WBCに出場するアメリカ代表はサンフランシスコ・ジャイアンツと親善試合を行い、投打かみ合う猛攻で大勝しました。アメリカ代表は初回、アーロン・ジャッジ選手の2点タイムリーで先制。先発のマウンドには2025年サイ・ヤング賞のポール・スキーンズ投手が立ちます。初回にタイムリーを浴び、1点を失いましたが、その後