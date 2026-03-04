◇オープン戦DeNA3―1中日（2026年3月4日横浜）DeNAの新外国人左腕のオースティン・コックス投手（28）が開幕ローテーションに入りに前進する快投を披露した。4日の中日とのオープン戦で5回から3番手で登板。最速150キロの速球を軸に打者に的を絞らせず3イニングをパーフェクトに抑え「自分がやりたかったことは全て確認できた」とうなずいた。開幕投手の東を除けば、現時点で先発候補は右投手ばかりで、貴重な左腕とし